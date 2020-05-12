ERZURUM Mama kabları çalınınca mahallelere mama istasyonu kurdular
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ERZURUM Mama kabları çalınınca mahallelere mama istasyonu kurdular

Mama kabları çalınınca mahallelere mama istasyonu kurdularATATÜRK Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü, sokak hayvanları için mahalle ve sokaklara bıraktıkları mama kabları çalınınca yerine internetten sipariş ettikleri mama istasyonlarını kurdu.

ERZURUM Mama kabları çalınınca mahallelere mama istasyonu kurdular
12.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:23

Mama kabları çalınınca mahallelere mama istasyonu kurdular

ATATÜRK Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü, sokak hayvanları için mahalle ve sokaklara bıraktıkları mama kabları çalınınca yerine internetten sipariş ettikleri mama istasyonlarını kurdu. Koronavirüs salgını sebebiyle işyerlerinin kapatılması sebebiyle yem bulmada sıkıntı çeken sokak hayvanları için Atatürk Üniversitesi Hayvan Kulubü üyeleri tarafından mahalle, sokak ve parklara mama kabları koydu. Yemlerini temin ettikleri mama kablarının çalınması üzerine kulüp üyeleri bu kez kalıcı bir çözüm buldu. Kulüp Başkanı Rümeysa Eren ve üyeler aralarında para toplayarak internetten mama istasyonu sipariş verdi. Kedi ve köpekler için 13 adet mama kabı alan kulüp üyeleri bunları merkez Palandöken ve Yakutiye İlçesi'ndeki boş alanlara yerleştirdi. Mama kablarının içlerini yemlerle dolduran kulüp üyeleri, vatandaşlardan da bunlara sahip çıkmalarını istedi. Atatürk Üniversitesi Hayvaneverler Kulübü Başkanı Rümeysa Eren, daha önce bıraktıkları mama kablarının çalındığını ya da vatandaşlar tarafından çöpe atıldığını söyledi. Soruna kalıcı bir yöntem olması için internetten aldıkları mama kablarını sokaklardaki apartman korkuluklarına monte ettiklerini anlatan Eren, "Koronavirüs salgını sebebiyle sokak hayvanları yem bulmada sıkıntı yaşıyor. Lokantalar kapalı, vatandaşlar da çöplerini bile bağladıktan sonra atıyor. Biz de yem bulmada sıkıntı çeken hayvanlar için böyle bir çözüm bulduk. Kulüp olarak aramızda para topladık, aldığımız 13 mama istasyonunu kent merkezindeki değişik noktalara kuruyoruz. Bunların yem ihtiyaçlarını da biz kulüp olarak karşılayacağız. Ama isteyen vatandaşlarımız da internet sayfamızdaki bağış kampanyasına destek olarak mama bağışında bulunabilirler" diye konuştu.

ERZURUM Mama kabları çalınınca mahallelere mama istasyonu kurdular

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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