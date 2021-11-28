Erzurum kütüphane sayısında 2'inci sırada

ERZURUM (İHA) - Bir ayda en fazla kütüphane yapılan il, 554 kütüphane ile Ağrı oldu. 280 yeni kütüphane ile Erzurum 2. sırada, 277 yeni kütüphane ile İzmir 3. sırada, 246 yeni kütüphane ile Ankara 4. ve 240 yeni kütüphane ile Bitlis 5. sırada yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca ekim ayı sonunda başlatılan ve 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedeflenen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinde önemli bir mesafe kat edildi. Yıl sonunda hedefe ulaşmak için yoğun çalışmaların yürütüldüğü proje kapsamında, bir ayda 3 bin 200 okula yeni kütüphane kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca ekim ayı sonunda başlatılan ve iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedeflenen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinde önemli bir mesafe kat edildi. Okullardaki mevcut kütüphaneleri zenginleştirmek ve yeni kütüphaneler yapmak amacıyla gerekli olan kaynak, projenin başladığı gün illere gönderildi. Öğrencilere okuma kültürünü kazandırmak, onları sorgulayan, araştıran, bilgi üreten bireyler olarak yetiştirmek ve okullar arasındaki imkan farklarını azaltmak amacıyla yeni kütüphaneler okullarda hızla kurulmaya başlandı. Bir ay gibi kısa bir sürenin sonunda 5 ilde kütüphanesi olmayan okul kalmadı.

Ağrı, Kırşehir, Nevşehir, Rize ve Siirt'teki tüm kütüphanelerin kurulumu tamamlandı. Bir ayda en fazla kütüphane yapılan il, 554 kütüphane ile Ağrı oldu. 280 yeni kütüphane ile Erzurum ikinci sırada, 277 yeni kütüphane ile İzmir üçüncü sırada, 246 yeni kütüphane ile Ankara dördüncü ve 240 yeni kütüphane ile Bitlis beşinci sırada yer aldı. - ERZURUM