Erzurum, Kurban Bayramı'nda mobil mezbahalarla "hijyen" önlemi alacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum, Kurban Bayramı'nda mobil mezbahalarla "hijyen" önlemi alacak

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan ve aynı zamanda et deposu olarak adlandırılan Erzurum'da, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurban ibadetini temiz bir ortamda kolaylıkla yerine getirebilmesi için belirli noktalara mobil mezbahalar kurulacak.

29.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:55

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan ve aynı zamanda et deposu olarak adlandırılan Erzurum'da, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurban ibadetini temiz bir ortamda kolaylıkla yerine getirebilmesi için belirli noktalara mobil mezbahalar kurulacak.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Erzurum'da Valilik ile Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çeşitli tedbirler aldı.

Bu kapsamda kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri ya da sorumluları, randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerlerinin girişine görülebilecek şekilde asacak.

Kurban kesim saatinin işletme tarafından hizmet alacak kişiye SMS yoluyla bildirilerek, kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması sağlanacak. Hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilerek, kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunup parçalama işlemi yapmalarına müsaade edilmeyecek.

Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine müsaade edilmeyecek.

Mobil mezbahalarda veteriner ve imam da hazır bulunacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sokulan mobil mezbahalarla da Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde hem vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak hem de kurban kesimiyle oluşabilecek salgın tehditleri ortadan kaldırılacak.

Kentin farklı ilçe ve noktalarında hizmet verecek 10 mobil mezbahada, 8 kasabın yanı sıra aralarında veteriner, imam, temizlik görevlisinin de olduğu 12 yardımcı görevli de hizmet verecek.

Randevu sistemiyle çalışacak mobil mezbahaların bulunduğu alanlara vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra, maskeli bir şekilde alınacak. Maskesi olmayanlara maske dağıtılacak alanlarda, sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek ve görevlilerce dezenfektan işlemleri yapılacak.

Kurban Bayramı'nda kullanılacak mobil mezbahalar şimdiden Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilerek hazır hale getirildi.

Mezbahalar kentteki belirli noktalara yerleştirildi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, vatandaşların gelişigüzel yerlerde kurban kesmemesi için mobil mezbahaları kentin belli yerlerine konuşlandırdıklarını söyledi.

Vatandaşların hijyen ortamlarda kurban ibadetini yerine getirmelerine imkan sağladıklarını ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Koronavirüs, ülkemiz ve dünyamız için büyük bir tehlike. Bunun için deniyor ki çıplak elle ete dokunmakta doğru değil. Bizim burada görevli kasaplarımız ellerinde eldiven ve yüzlerinde maskeli bir şekilde bu vazifeyi yerine getirecekler. Vatandaşımız daha sağlıklı olarak hayvanını ve etini kestirmiş olacak ve etini alacak. Gerek kendi yiyeceği gerek hayır olarak dağıtacağı etlerin bu şekilde sağlıklı olmasına dikkat edilmiş olacak."

Sekmen, kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşturmamaya çalışacaklarını ve sırayla kesimleri yapacaklarını belirterek, vatandaşların şimdiden randevu aldığını ve kesim ücretlerini de ödediğini dile getirdi.

Randevu saatinde kurban kesim yerlerinde olunmasını isteyen Sekmen, "Etler hijyenik bir şekilde parçalanıp poşetlere konularak vatandaşa teslim edilecek. Sırada bekleyen vatandaşlarımızın da yine hijyenik bir şekilde sosyal mesafe şartlarına ve maske kullanımına dikkat edilecek. Ete ellerin dokundurulmaması gibi önleyici tedbirleri bütün kesim yerlerinde özellikle dikkate alacağız ve etleri de parçalayarak vatandaşımıza vermenin gayreti içerisindeyiz ki bir daha evde böyle bir sıkıntı yaşamasın." diye konuştu.

Erzurum, Kurban Bayramı'nda mobil mezbahalarla 'hijyen' önlemi alacak

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı Magazin
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar Güncel
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının Güncel
Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Politika
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti Magazin
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Demet Akalın, 'Dolandırıldım' diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
Demet Akalın, "Dolandırıldım" diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Milli Piyango'da 1 Ağustos itibarıyla Sisal Şans dönemi başlıyor
Milli Piyango'da 1 Ağustos itibarıyla Sisal Şans dönemi başlıyor
Real Madrid, Boluspor'da oynayan kaleci İhsan Efe Çalış'ı kadrosuna kattı
Real Madrid, Boluspor'da oynayan kaleci İhsan Efe Çalış'ı kadrosuna kattı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Pelin Akil Reha Özcan Merve Boluğur
Spor Yılmaz Vural Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Erzurum, Kurban Bayramı'nda mobil mezbahalarla "hijyen" önlemi alacak - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 12:57:15. #1.14#
title