Erzurum Köylülerin ve Hayvanlarının Yiyecekleri Kül Oldu

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Atlıkonak köyünde çıkan yangında 3 ev zarar gördü, köylünün ve hayvanların kışlık yiyecekleri ise kül oldu. Can pazarının yaşandığı yangını itfaiye güçlükle kontrol altına aldı. Merkeze 23 kilometre uzaklıktaki 75 hane, 400 nüfuslu Atlıkonak köyünde Ziyattin Sirkeci, Mutlu Akbaba ve Mehmet Yüce'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çevredeki evlere sıçrayan yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve iş makineleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre 3 ev zarar görürken 4 bin balya ot, saman ve halkın tandır evinde sakladığı kışlık erzağı kül oldu. Yangının nasıl çıktığını bilmediklerini söyleyen Köy Muhtarı Ahmet Çalmaşur, Yaklaşık 150 ila 200 bin lira zarar var. 3 eve ait saman, ot, tezek ve kışlık yiyecekler kül oldu gitti. Evlerde hafa şekide zarar gördü. Akşam 18.00'da çıkan yangın gece yarısına doğru kontrol altına alındı. Büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Tek sevincimiz can kaybının olmayışı diye konuştu



Öte yandan yangınla büyük bir mücadele veren ve saatlerce dumanın içinde kalan itfaiye erlerine vatandaşlar sık sık ayran yaparak ikramda bulundu.