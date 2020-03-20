ERZURUM Koronavirüs çizimleri ile güldürüyor Koronavirüs çizimleri ile güldürüyorERZURUM'da karikatürist Vedat Refayeli, dünya genelinde görülen koronavirüs salgınıyla ilgili karikatürler çizdi.

Koronavirüs çizimleri ile güldürüyor

ERZURUM'da karikatürist Vedat Refayeli, dünya genelinde görülen koronavirüs salgınıyla ilgili karikatürler çizdi. Refayeli, çizgilerinde virüsle ilgili yaşanan gelişmelere de yer verdi.

Erzurum'da günlük yayınlanan yerel bir gazetede çizim yapan gazeteci- karikatürist Vedat Refayeli, dünya ve Türkiye'de insan sağlığını tehdit eden koronavirüs ile ilgili çizimler yapmaya başladı. Refayeli, karikatürlerinde Erzurum'un doğal gaz, kış ve hava ulaşımında yaşanan sorunları koronavirüsle birleştirdi. Her gün virüsle ilgili farklı karikatürler çizen Refayeli, amacının insanları biraz da olsa panik ortamından uzaklaştırmak olduğunu söyledi. Refayeli, "Aslında çok ciddi bir durum. Ama biz biraz da oluşan panik ortamından uzaklaşma adına bunu yapıyoruz. Hafif rahatlayalım, panik ortamından uzaklaşmış olalım diye özellikle çiziyorum" dedi.

Günlük gazeteye başta Erzurum olmak üzere ülke genelinde gündemi ilgilendiren konularda çizimler yaptığını belirten Refayeli, "Son günlerde en önemli gündem koronavirüs. Dolayısıyla artık diğer gündem maddelerini bir kenara bıraktık, buna yöneldik. Okuyuculardan da virüsle ilgili hazırlanan karikatürlere olumlu tepkiler aldık. Yaklaşık 10 gündür sürekli konumuz bu. Artık bu konu sıkmaya başladı, ben de çizmek istemiyorum. İnşallah bir an önce virüs dünya gündeminden uzaklaşır da biz de kendi günlük gündemimize geçer, onları çizeriz" diye konuştu.

Gazetede yer alan karikatürleri ilgiyle takip ettiğini söyleyen Sadullah Kellecigil, "Ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçerken karikatürler hoşumuza gitti. En azından gülmemize sebep oldu" dedi.

Kaynak: DHA