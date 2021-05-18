Erzurum korona virüs vakalarının en fazla olduğu il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 8-14 Mayıs tarihleri arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayısı tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 8-14 Mayıs tarihleri arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayısı tablosunu paylaştı. Tabloya göre vaka sayısın en fazla olduğu il 192.28 ile Erzurum oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı. Haritada vaka sayısın en fazla olduğu il 192,28 ile Erzurum'un olduğu göründü.

17 günlük tam kapanma sonrası vaka sayılarında Türkiye genelinde yaşanan düşün Erzurum'da da görüldü. 1-7 Mayıs tarihleri arasında 303,58 olan vaka sayısı oranı yeni açıklanan tabloda 192,28'lik orana geriledi. Vaka sayısı oranıyla daha önceki tabloda İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ ve Zonguldak'tan sonra 5.sırada bulunan Erzurum yeni açıklanan tabloda ise ilk sıraya yükselerek Türkiye'nin en fazla vaka görünen ili oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı