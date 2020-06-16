ERZURUM Korkutan yangını ilgiyle izlediler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ERZURUM Korkutan yangını ilgiyle izlediler

Korkutan yangını ilgiyle izledilerERZURUM'daki bir sosyal tesislerin çatısında çıkan ve alevleri gökyüzüne ulaşan yangın korkulu anlar yaşattı.

ERZURUM Korkutan yangını ilgiyle izlediler
16.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:45

Korkutan yangını ilgiyle izlediler

ERZURUM'daki bir sosyal tesislerin çatısında çıkan ve alevleri gökyüzüne ulaşan yangın korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede geniş güvenlik önmeli aldı. Dumanı görüp olay yerine gelen çok sayıda meraklı ise kimi oturarak, kimi ayakta kimi de arkadaşına yaslanarak yangını heyecanla izledi.

Merkez Palandöken ilçesindeki Valilik binasının hemen karşısındaki Harputkapı lokanta ve çay bahçesinin çatı katında bugün saat 10.00 sıralarında henüz sebebi öğrenilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İşyeri çalışanların müdühalesine rağmen yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi iki katlı sosyal tesisin dört bir tarafını kuşatarak yangına müdahale etti. Bu sırada gök yüzüne yükselen dumanı görüp olay yerine gelen çok sayıda vatandaş çevre güvenliği alan polis tarafından uzaklaştırıldı. Meraklı vatandaşlar olay yerini tamamen terk etmek yerine kimi oturarak, kimi ayakta kimi de arkadaşına yaslanarak yangını büyük bir heyecan içinde izledi. Yaklaşık 2 saat süren müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmdığı yangında maddi hasar oluştu.

Yangını 30'a yakın çalışanı ile birlikte izleyen işyeri sahibi Hıdır Görmez, "Pandemi nedeniyle işyerimiz 3-4 aydır kapalıydı. Yeni açmıştık ve müşteri gelmeye yavaş yavaş gelmeye başladı. Önlemler altında kısıtlı çalışıyorduk. Sabah saatlerinde sosyal tesislerin onarım yapılacağından dolayı boş olan otel kısmında yangın çıktı. Hemen itfaiyeye haber verdik. Fakat çabamız yetersiz kaldı. Milli Emlağın kiracısıyız. Pandem sonrası bu yangın bizi perişan etti. Na yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Haber
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Haber
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
'Korona duası' diye pazarlanan muska 'keriz yolma duası' çıktı
"Korona duası" diye pazarlanan muska "keriz yolma duası" çıktı
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı
İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız...
Bingöl depremi Erzincan'da yayın yapan televizyonun canlı programına yansıdı
Bingöl depremi Erzincan'da yayın yapan televizyonun canlı programına yansıdı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Bülent Uygun Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: ERZURUM Korkutan yangını ilgiyle izlediler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 13:09:08. #1.15#
title