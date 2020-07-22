Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Atatürk'e okunan şiiri marş olarak besteledi ERZURUM Devlet Tiyatroları'nda müzisyenlik yapan Selçuk Yılmaz (43), 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 101'inci yıldönümünde, Müştak Sıtkı Dursunoğlu'nun 1918 yılında yazdığı ve Atatürk'e okunan Erzurum şiirini, marş olarak besteledi.

ERZURUM Devlet Tiyatroları'nda müzisyenlik yapan Selçuk Yılmaz (43), 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 101'inci yıldönümünde, Müştak Sıtkı Dursunoğlu'nun 1918 yılında yazdığı ve Atatürk'e okunan Erzurum şiirini, marş olarak besteledi. Yılmaz, Erzurum Marşı için çocuklarıyla birlikte bir de klip hazırladı.

Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda önemli bir yeri olan Erzurum Kongresi'nin 101'inci yıldönümü yaklaşırken, Devlet Tiyatroları müzisyeni Selçuk Yılmaz (43), yaptığı araştırmada Müştak Sıtkı Dursunoğlu tarafından kaleme alınan Erzurum şiirini buldu. Atatürk'ün 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelişi ve kongrenin toplanmasıyla ilgili tarihi belgeleri inceleyen Yılmaz, Erzurum şiirinin o dönem okunduğunu belirledi. Albayrak Mektebi öğrencilerinin şiiri Atatürk'e okuduğunu öğrenen Yılmaz, marş olarak bestelemek için Dursunoğlu'nun ailesiyle görüşmeye karar verdi. Yılmaz, Dursunoğlu'nun yeğeni Hikmet Dursunoğlu'na ulaşarak, şiiri bestelemek için izin aldı. Ailenin onayı üzerine şiiri aranje eden Yılmaz, çocukları Cihangir (10) ve Selcan (17) ile Erzurum'un tarihi bölgelerinde klip çekti. İzmir Marşı gibi Erzurum Marşı'nın da herkes tarafından bilinip okunmasını istediğini söyleyen Yılmaz, "23 Temmuz'un yıldönümü yaklaştığında Erzurum için ne yapabilirim diye düşündüm. Araştırırken 1918 yılında yazılmış bir Erzurum şiiri çıktı. Edebiyat öğretmeni Dursunoğlu tarafından sözleri yazılmış bir marş. Bu şiir Atatürk Erzurum'a geldiği vakit Albayrak Mektebi öğrencileri tarafından marş olarak okunmuş ve İstiklal Marşı kabulune kadar şehrimizde bu marşın okullarda okutulduğunu öğrendim. Dursunoğlu'nun ailesine ulaşarak bunu marş yapacağımı belirterek izinlerini istedim. Kendi çocuklarımla çalışmaya başladım. Besteyi yaptıktan sonra bir aranje oluşturdum. Sonrasında çocuklarımla bu parçayı çalıştık. Kentin çeşitli yerlerinde görüntü çekerek klip hazırladık. 1918 yılında yazılmış olan bu kadar güzel sözler gün yüzüne çıksın istedik. Tabi zaman içerisinde büyüklerimiz bu şiiri halk müziği formatında bestelemişler. Biz marş olsun istedik, çocuklarımız öğrensin istedik. Nasıl İzmir Marşı herkes tarafından biliniyorsa biz de bu marşı o derece yukarıya taşıyabilir miyiz gayesiyle bir çalışma yaptık" diye konuştu.

Kaynak: DHA