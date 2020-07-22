Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü fotoğrafları gün yüzüne çıkarıldı Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında başlattığı arşiv çalışmalarıyla Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü fotoğraflarını gün yüzüne çıkardı.

Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında başlattığı arşiv çalışmalarıyla Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü fotoğraflarını gün yüzüne çıkardı.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nden (KİD) yapılan açıklamaya göre, KİD bünyesinde yürütülen çalışmalarda, üniversite bünyesinde bulunan binlerce fotoğraf, dia film, video ve doküman türü materyallerin tasnif ve tarama işlemlerinin ardından dijital ortama aktarıldığı belirtildi.

Atatürk Üniversitesi'nin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında başlatmış olduğu arşiv çalışmalarıyla şimdiye kadar 3 bin fotoğraf dijital ortama aktarıldığı ve bu fotoğraflar arasında 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü kutlamalarının yer aldığı fotoğraflarda gün yüzüne çıkarıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ortaya çıkan fotoğrafların çekildiği dönemin kültürüne, yaşam tarzına ve moda anlayışına ışık tuttuğunu bildirdi.

Bu çalışmalara gösterilen ilgiden dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Çomaklı, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bugüne kadar ülke yükseköğretimine önemli katkılar sunan Atatürk Üniversitesi geniş bir hafızaya sahip. Üniversitenin 63 yıllık tarihini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalara hız verdik. Bu kapsamda devam eden çalışmalar arasında 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümlerine ait fotoğraflara da denk geldik. Bugün olduğu gibi o günlerde de şehrin mülki, idari, askeri ve yargı erkanının iştirak ettiği yıl dönümü kutlamalarına vatandaşlar da yoğun ilgi göstermiş. Arşiv çalışmaları ile sadece Atatürk Üniversitesinin değil Erzurum'un da yakın tarihine ışık tuttuk. Tarama işlemlerine ara vermeden devam edeceğiz."

Kaynak: AA