Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü fotoğrafları gün yüzüne çıkıyor
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Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü fotoğrafları gün yüzüne çıkıyor

Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında başlatmış olduğu arşiv çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü fotoğrafları gün yüzüne çıkıyor
22.07.2020 16:15 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:19

Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında başlatmış olduğu arşiv çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kurumsal İletişim Direktörlüğü (KİD) bünyesinde yürütülen çalışmalarda, üniversite bünyesinde bulunan binlerce fotoğraf, dia film, video ve doküman türü materyaller tasnif ve tarama işlemlerinin ardından dijital ortama aktarılıyor.

Şimdiye kadar 3 bin fotoğrafın dijital ortama aktarıldığı çalışmada 23 Temmuz Erzurum Kongresinin yıl dönümü kutlamalarının yer aldığı fotoğraflar da gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan fotoğrafların çekildiği dönemin kültürüne, yaşam tarzına ve moda anlayışına ışık tuttuğunu belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu çalışmalara gösterilen ilgiden dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi. Kurulduğu günden bugüne ülke yükseköğretimine önemli katkılar sunan Atatürk Üniversitesinin geniş bir hafızaya sahip olduğunu belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 63 yıllık tarihi gün yüzüne çıkarmak için çalışmalara hız verdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda devam eden çalışmalar arasında 23 Temmuz Erzurum Kongresinin yıl dönümlerine ait fotoğraflara da denk geldiklerini belirten Çomaklı, bugün olduğu gibi o günlerde de şehrin mülki, idari, askeri ve yargı erkanının iştirak ettiği yıl dönümü kutlamalarına vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Arşiv çalışmaları ile sadece Atatürk Üniversitesinin değil Erzurum'un da yakın tarihine ışık tuttuklarını aktaran Çomaklı, tarama işlemlerine ara vermeden devam ettiklerini belirterek gün yüzüne çıkan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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