Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü
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Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Mücadele yıllarında kendini ortaya koyan yüksek şuurun, bugün de ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşlerinde kendilerine güç katmaya devam ettiğini belirtti.

Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü
23.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:29

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Mücadele yıllarında kendini ortaya koyan yüksek şuurun, bugün de ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşlerinde kendilerine güç katmaya devam ettiğini belirtti.

Şentop, Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Erzurum Kongresi'nin, Milli Mücadele'nin teşkilatlı bir yapıya bürünmesinde ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli merhalelerden biri olduğunu, Milli Mücadele'yi zafere götüren istiklali tam ruhunu inşa etmede engin bir ufuk olduğunu vurguladı.

Erzurum Kongresi'nin, 19 Mayıs Samsun, 24-25 Mayıs Havza ve Amasya tamimlerinden sonra Kurtuluş Savaşı'nın en önemli adımlarından birini oluşturduğuna dikkati çeken Şentop, "Erzurum Kongresi, her biri birer ölümsüz meşale, hüviyet, kabiliyet ve kutsiyette olan delegeleri ile birlikte milletimizin kendi kaderine ve özgürlüğüne sahip çıkmak için gösterdiği mücadelenin ve Meclisimizin açılışına giden yolun mihenk taşını oluşturmuştur." ifadesini kullandı.

Kongrenin ilan edilmesinden bir yıl önce, ağır bir Ermeni mezalimine sahne olan Erzurum'un, bu işgal ve mezalimin sonucunda, 'ölümün kesin zaferini ilan ettiği' bir şehir haline geldiğinin altını çizen Mustafa Şentop, şunları kaydetti:

"Fakat yine Erzurum'da ortaya konan; mücadeleyi zafere ulaştıran o yüksek şuur, kararlılık, şecaat ve azim, vatanı benzer bir ölüme, yok oluşa mahkum etmek isteyen tasallutu kesin ve dönülmez bir şekilde akamete uğratmıştır.

Milli egemenliğe kararlı ilerleyiş hususunda milli mutabakat niteliği taşıyan kararların alındığı Erzurum Kongresi ile birlikte, milletimizin ortak rıza ve inancı ile topyekün bir mücadele başlatılmış ve İstiklal Savaşımız şanlı bir zaferle taçlanmıştır.

Milli Mücadele yıllarında kendini ortaya koyan yüksek şuur, bugün de bizlere ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaya devam etmektedir. Birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürmek ise vazifemiz ve geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür."

Şentop, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadele tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Manşet

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