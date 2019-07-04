ERZURUM Komşunun oğlu ellerine kolonya döküp yaktı

Komşunun oğlu ellerine kolonya döküp yaktı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 14 yaşındaki P.Y., mahallede oyun oynayan çocukların ellerine kolonya döküp yaktı. Kabus dolu anlar yaşayan çocuklardan elleri ağır şekilde yanan Efe Ecer (7) tedavi altına alındı.

Olay 27 Haziran günü saat 19.45 sıralarında ilçenin Meydan Mahalesi'nde meydana geldi. Mahallede oyun oynayan çocukların yanına gelen P.Y., elindeki kolonyayı çocukların ellerine döktü. Cebinden çakmağı çıkarıp yakmak isteyince çocuklar bağırarak kaçıştı. P.Y., yakaladığı Efe Ecer'in kolonyalı ellerini ateşe vererek bıraktı. Elleri yanarak eve doğru bağırarak koyan Efe Ecer'i gören mahalle halkı, küçük çocuğun yanan ellerini söndürüp soğuk suya tuttu. İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Ecer'in 2'inci derece yanan elleri pansuman yapılarak taburcu edildi.

Suzan-Murat Ecer çiftinin 5 çocuğundan ücüncüsü olan İbrahim Polat İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Efe Ecer yaşadığ kabus dolu dakikaları olayı şöyle anlattı:

"Arkadaşlarla mahallede oyun oynuyorduk. Yanımıza gelen P.Y. elindeki kolonyayı ellerimize döktü. Sonra cebinden çakmağı çıkarınca bizi yakacağını anladık ve kaçmaya başladık. Bu sırada beni kolumdan yakaladı. Bağrdıysamda çakmağı yakarak elimdeki kolonya tutuşturdu. Ben ellerim yanarak eve doğru koşmaya başladım. Sonra beni gören komşular elleriyle alevleri söndürüp soğuk suya soktular. Sonra annem gelip beni hastaneye götürdü. Canım çok yandı. Ellerim sarıldığı için su bardağını bile tutup su içemiyorum."

P.Y'nin aynı gün öz dedesinin ellerini de kolonya ile yaktığını iddia eden anne Suzan Ecer (32) ise, "Komşumuzun oğlu herkesin kabusu olmuş durumdu. Çocuklarımızı canlı canlı yakmak istemiş. Bu bir psikopatlıktır. Böyle bir şey olamaz. Elleri ile birlikte çocuğumun üzerindeki kıyafetler tutuşsa ölebilirdi. Bizim çocuklar gibi öz dedesinin ellerini de kolonya dökerek yakmış" diye konuştu.

Ailelerin şikayeti üzerine P.Y.'nin polis merkezinde ifadesi alınarak bırakıldı.

Kaynak: DHA