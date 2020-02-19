Erzurum komşuları ve sınıf arkadaşları kayıp didem'i anlattı içine kapanık biriydi

19.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:15

Komşuları ve sınıf arkadaşları kayıp Didem'i anlattı: İçine kapanık biriydi

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde, ailesiyle tartışıp 10 gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen lise öğrencisi Didem Turan'a (17) ulaşılamadı. İlçe merkezi, kırsal ve çevre köylerde aranan Didem'in bulunması için dua ettiklerini söyleyen komşuları ve sınıf arkadaşları, genç kızın içine kapanık biri olduğunu söyledi.

Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde oturan Nermin-Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü, Aşkale İMKB Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Didem Turan, 10 Şubat Pazartesi günü saat 12.30'da annesi ve üvey babası ile tartışıp evden ayrıldı. O günden beri her yerde aranan Didem'in bugüne kadar izine rastlanmadı. Polis ekipleri genç kızın anne, üvey baba, okul, mahalle arkadaşları, komşuları, akrabaları, öz babası, dayıları ile o tarihte yoldan geçen şehirlerarası otobüs ve kamyon şoförlerini tespit edip, ifadesine başvurdu.

DİDİK DİDİK ARIYORLAR

Polis ilçe merkezinde, jandarma ise kırsalda çalışmalarını 10'uncu günde de sürdürdü. Ağırlıklı olarak Karasu baraj gölü ve çevresinde gece yarılarına kadar arazide çalışmalarını sürdüren ekipler sabahın erken saatlerinde yeniden çalışmalara başladı. Çalışmalara ilçe halkı ve köylüler de zaman zaman eşlik ediyor.

'O GÜN HAVA BUZ GİBİYDİ'

Aşkale'de avukatlık yapan ve aynı zamanda Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyon üyesi Bilge Mutlu Bilge, genç kızın kaybolduğu gece arama çalışmalarına kendisinin de katıldığını söyledi. Didem'in kaçtığı gün Erzurum'un Aşkale ilçesinde hava sıcaklığının eksi 35 derece olduğunu söyleyen Bilge, "Bu konuda bir kriz masası oluşturuldu. 10 Şubat'tan itibaren kızımızı arıyoruz. Şu ana kadar sağlıklı bir bilgi alamadık. Kızımızın son olarak görüldüğü yer bu köprünün üzeri. O gün ilçemiz Türkiye'nin en soğuk yerleşim alanlarından biriydi ve bu nedenle okullar tatil edilmişti. Bana sürekli sosyal medyadan ihbarlar geliyor. Gelen bilgileri kriz masasına iletiyoruz. Didem o soğuk havada yürüyerek fazla uzağa gidemezdi. Biz aramalara katıldığımızda 15 dakikada buz kestik. Maddi durumları iyi değil. Erkek arkadaşı yok. Kendi halinde, kimseye zararı olmayan sessiz biriymiş. Kendi halinde evinden okula, okuldan evine gidin biriymiş. Annesinin söylediğine göre çok içine kapanık hiçbir sosyal aktivitesi yok. Annesine 'kötü niyetli birilerinin eline geçse Didem onlardan kurtulabilir mi?' diye sorduğumda, 'Hayır bunu yapamaz. Birinin mutlaka ona yardım etmesi lazım' dedi. İnşallah ona yardım edecek biri çıkar" diye konuştu.

SINIF ARKADAŞLARI ÜZGÜN

Aşkale İMKB Anadolu Lisesi 11 B sınıf öğrencisi Didem Turan'ın öğretmenleri ve sınıf arkadaşları da yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Genç kızın bulunup bir an evvel okula dönmesini arzulayan sınıf arkadaşları, "Çok sessiz ve içine kapanık biriydi. Bildiğimiz kadarı ile erkek arkadaşı yoktu. Ev ve okulun dışında bir yere gitmezdi. Yaşadıklarına çok üzüldük. Umarız kısa sürede bulunur ve tekrar aramıza döner" ifadelerini kullandı.

'İÇİNE KAPANIK BİRİYDİ'

Didem'in yaşadığı Meydan Mahallesi sakinleri ise genç kızın kaybolmasına çok üzüldüklerini belirtti. Genç kızın içine kapanık biri olduğunu söyleyen komşularından Pehlül Koçak, "Kendisini tanırdım biraz içine kapanıktı. Çocuklar yurttaydı. Bilemiyoruz nasıl oluyor, nasıl oldu biz de anlamadık. İnsan duygulanıyor. Kız çocuğu, kız evladı olduğu için biraz ağır geliyor o yüzden üzgünüm. Arıyorlar bakalım kısmet" dedi.

DEDESİ ÖLDÜ

Öteyandan üvey kızının arama çalışmaları sürerken Yüksel Duman'ın babası yaşamını yitirdi. Duman iki acıyı birden yaşadığını söyledi.

Kaynak: DHA