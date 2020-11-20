Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
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Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

20.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:29
Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Erzurum'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Erzurum'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Dün gece etkili olan soğuk hava sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde kar şeklinde etkili oldu.

Palandöken Kayak Merkezinin beyaza büründüğü Erzurum'da öğle saatlerinde kent merkezinde de kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar Erzurumlulara sürpriz yaşatırken, Palandöken Kayak Merkezindeki oteller kayak sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

Otel işletmecisi Ömer Akçay, kayak sezonu için hazırlıkların tamamlandığını ve en kısa sürede kayak sezonunu açmak istediklerini söyledi. Kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı kayak severin Erzurum'a geleceğini ve rezervasyonların önemli ölçüde tamamlandığını belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı sonrası Palandöken yolunda karla mücadele çalışması yaparak tuzlama çalışması yaptı. - ERZURUM

Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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