Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer; "Türk tarihi, diğer milletlere örnek olacak birçok zaferle doludur"
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer; "Türk tarihi, diğer milletlere örnek olacak birçok zaferle doludur"

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer; 'Türk tarihi, diğer milletlere örnek olacak birçok zaferle doludur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Sultan Alparslan'ın liderliğindeki Türk Ordusu'nun, Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferi'nin 950. yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Sultan Alparslan'ın liderliğindeki Türk Ordusu'nun, Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferi'nin 950. yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Tanfer yayımladığı mesajında "Malazgirt Savaşı, Türk Milleti'nin kaderini değiştiren en şanlı zaferlerimizden birisidir. 26 Ağustos 1071'de şehit olmayı göze almış ve ant içmiş Sultan Alparslan liderliğindeki Türk Ordusu, kendisinden dört kat daha kalabalık Bizans ordusunu yenerek, Türk Milleti'ne Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açmış ve ebedi bir vatan edindirmiştir.

Türk tarihi, diğer milletlere örnek olacak birçok zaferle doludur. Malazgirt Zaferi, Türk milletine yeni bir yurt, yeni bir tarih hazırlamasının yanında, Dünya tarihinde de bir dönüm noktası olmuştur. 1071'de kazanılan büyük zaferden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar aziz milletimiz aynı şuur ve kararlılıkla bu topraklarda nice şanlı zaferlere ulaşmıştır. Bugün de yine aynı şuurla milletimiz vatanına sahip çıkmaktadır. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı değerlerle, hasletlerle birlik ve beraberlik içinde emin adımlarla geleceğe doğru ilerlemekteyiz.

Malazgirt Zaferi'yle, Bizans'ın baskıya, zorlamaya, sömürüye ve adaletsizliğe dayalı yönetim anlayışına Anadolu topraklarında son verilmiş, bu coğrafyadaki halklara Türk Milleti'nin kadim zamanlara dayanan adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetim anlayışı gösterilmiştir.

Sultan Alparslan'ın adaleti, merhameti ve hoşgörüsü bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık kardeşliğimizin temelini oluşturmuştur. Bugün milletimiz aynı inanç ve kararlılıkla kardeşliğine sahip çıkmakta, geçmişinden daha görkemli bir geleceğe ulaşmak için birlikte çalışmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 26 Ağustos 1071 yılında kazandığımız Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümünde Anadolu'yu bizlere ebedi vatan kılan Sultan Alparslan ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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