Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e nezaket ziyareti
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e nezaket ziyareti

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e nezaket ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli noktalarındaki gelişmeleri, haberleri, halka aktaran İhlas Haber Ajansı'nın topluma hizmet noktasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Doğru ve ilkeli haberciliğin adresi olan İhlas Haber Ajansı, bu misyonunu gelecekte de devam ettirecektir. Şehrimizin tanıtılması ve kalkınmasında basın kuruluşlarımızın payı oldukça önemli. Erzurum için çalışmaya devam ediyoruz. Sizlere de teşekkürü borç biliyoruz. Görevinizde üstün başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez ise ziyaretinden dolayı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'e teşekkür ederek, "Sivil Toplum Kuruluşlarımıza çok görev düşüyor. Şehrin değerlerinin ön planda tutulması adına STK'ların rolü çok önemli. İhlas Haber Ajansı olarak Kent Konseyinin çalışmalarını da yakından takip ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e nezaket ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e nezaket ziyareti - Haberler
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