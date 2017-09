Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den Bedensel Engelli Milli Sporcuya Vefa

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Bedensel Engelli başarılı Milli Bilek Sporcusu Gökhan Seven, geldiği memleketi Erzurum'da Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından vefa gösterilerek sıcak ilgiyle karşılandı.



Hüseyin Tanfer Başkanlığı'ndaki Kent Konseyi Toplantısına Başkan Yardımcısı Av. Hakan Karadabağ, Lütfü Turan, Engelli Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, Engelli Meclis Konseyi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu katıldı.



Milli sporcuyu plaket ve altınla ödüllendiren Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Ülkemizin şanlı bayrağını göndere çektirerek uluslararası bilek sporu müsabakalarında bizleri son derece mutlu ederek göğsümüzü kabartarak başarılara imza atan Milli sporcumuz değerli hemşerimiz Gökhan Seven kardeşime diyorum ki, Erzurum kökleri olan kadim bir şehirdir. Nefes aldığın sürece, nefes aldığımız sürece gücümüzün ölçüsünde hep yanında olacağımızı ifade ediyoruz. Milli sporcumuz olarak başarının her zaman sürdürebilmen adına Erzurum'da spor sevgisine büyük ilgi duyarak bir çok spor dallarında emek vererek geleceğin genç şampiyon nesillerimizin yetişmesinde büyük emeği bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ederken, aynı desteği Gökhan Seven'de vereceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyor, başarılar diliyorum" dedi.



Milli Sporcu Gökhan Seven ise, Erzurumlu olmaktan, Erzurum'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Çocuk felci geçirdiğim için 38 yıldır tekerlekli sandalye üzerinde yaşamımı idame ettiriyorum. Spora 2002 yılında Erzurum'da bilek sporuna ilgi duyarak başladım. Ülkeme 30'un üzerinde altın madalya kazandırarak şanlı bayrağımızı göndere çektirmekten mutluyum, onurluyum, gururluyum. Erzurum Kent Konseyi Başkanımız Hüseyin Tanfer'e, Yönetim Kurulunun Değerli Üyelerine Dadaşça sıcak ilgilerini esirgemeyerek beni onura ederek moral vermelerine son derece mutlu oldum. Erzurumlu olmaktan büyük onur duyuyorum. Tek hayalim sırtımda 'Erzurum' ismiyle bundan sonraki yarışmalara katılarak ülkem adına başarılı olmaya devam etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM