Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den 19 Mayıs Mesajı
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den 19 Mayıs Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den 19 Mayıs Mesajı
19.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:50

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı. Başkan Tanfer, "19 Mayıs 1919, Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin ve devamında Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının müjdecisi olmuştur" dedi.

Milli ve manevi günlerimizin bu yıl korona virüs salgını nedeniyle alışılmış olan kutlamalarını gerçekleştiremediklerini ifade ederek, önümüzdeki yıllarda millet olarak hep beraber daha coşkulu kutlayacaklarını ifade eden Başkan Tanfer, "101 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Türk istiklal mücadelesinin temellerinin atıldığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gündür. 19 Mayıs 1919, Samsun'a çıkışla birlikte Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının tarihi olmuştur. 19 Mayıs 1919 milletimizin kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğini tarihtir. Milletimizin bağımsızlığın müjdecisi olan bugün yine milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, azimle, cesaretle, büyük bir kararlılıkla ve inançla verdiği o eşsiz mücadele ile Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırılmıştır. Bağımsızlık mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs 1919 tarihinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, ülkemizin teminatı olan gençlerimize ne kadar değer verildiğinin de bir göstergesi olmuştur. Gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Bizler de bugün gençlerimize verdiğimiz değer ile onların yetişmesinde sağlanan imkanlar en üst seviyeye çıkartılmıştır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Bugün idrak edeceğimiz bin yıldan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecemizi kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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