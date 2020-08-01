ERZURUM Kayakla atlama sporcularının antrenmanı, gökyüzünü renklendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ERZURUM Kayakla atlama sporcularının antrenmanı, gökyüzünü renklendirdi

Kayakla atlama sporcularının antrenmanı, gökyüzünü renklendirdiTÜRKİYE'nin ilk, Avrupa'nın en yüksek ve dünyanın ise üçüncü en yüksek kulesinin bulunduğu Erzurum'un Palandöken ilçesindeki kayakla atlama kuleleri, pandemi sonrası yeniden sporcuları ağırlamaya başladı.

01.08.2020 08:53 | Son Güncelleme: 01.08.2020 09:01

Kayakla atlama sporcularının antrenmanı, gökyüzünü renklendirdi

TÜRKİYE'nin ilk, Avrupa'nın en yüksek ve dünyanın ise üçüncü en yüksek kulesinin bulunduğu Erzurum'un Palandöken ilçesindeki kayakla atlama kuleleri, pandemi sonrası yeniden sporcuları ağırlamaya başladı. Kayakla Atlama Milli Takımı'nın, 'gökyüzünde bir yıldız gibi kayan' sporcuları yine renkli görüntüler oluşturdu.

2011'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için merkez Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe'de yaptırılan kayakla atlama kulelerinde antrenmanlarını antrenörleri Samet Karta eşliğinde yapan milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Muhammet İrfan Çintimar, Muhammet Ali Bedir, 60 metre yüksekliğindeki kuleden aylar sonra atlama gerçekleştirdi. Her atlayışlarında bir kuş gibi uçan sporcular, gökyüzünü çok özlediklerini söyledi. 2022 Dünya Kış Olimpiyatları'nda kota almak için çalışmalara kaldıkları yerden başladıklarını vurgulayan Antrenör Samet Karta, 4 kişiden oluşan milli takımda Münir Güngen'in kolundaki sakatlığı sebebiyle çalışmada yer almadığını ifade etti. Hedeflerinin 2022'de yapılacak olimpiyatlar olduğunu söyleyen Karta, pandemi sebebiyle yarışların iptal edilme ihtimali olduğunu, ancak kendilerinin yarış varmış gibi çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. Karta, Kiremitliktepe'de 125, 95, 60, 40 ve 20 metre olmak üzere 5 atlama rampasının olduğunu, kendilerinin şimdilik 60 metrelik rampadan atladıklarını söyledi.

'HEDEFİMİZ 2022'DE DÜZENLENECEK KIŞ OLİMPİYATLARI'

Koronavirüs nedeniyle antrenmanlara geç başladıklarını belirten milli takım sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, "2021'de olimpiyat seçmeleri var. Bunun için düzenlenecek yarışmalarda kota almamız lazım. Şu anda atlayış antrenmanlarına start verdik. Hedefimiz 2022'de düzenlenecek kış olimpiyatları. Ben 2018'de olimpiyatlara katıldım ama 2022'dekine daha çok arkadaşımla gitmek istiyorum" dedi.

Erzurum'da kayakla atlamayla 2011'de yapılan Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile tanıştıklarını belirten Muhammet İrfan Çintimar, altyapıda 20- 30 küçük sporcu bulunduğunu, B takımında 5- 6, A takımının ise 4 sporcudan oluştuğunu bildirdi. Çintimar, Milli takım olarak hedeflerinin Dünya Kış Olimpiyatlarında Türk Bayrağını en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı.

ERZURUM Kayakla atlama sporcularının antrenmanı, gökyüzünü renklendirdi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Güncel
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti Dünya
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Magazin
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı Güncel
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu 3. Sayfa
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti Dünya
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız
ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor
Evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak
Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!
Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel İlhan Cihaner Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Serdar Ortaç Kerem Bursin
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Bakan Bayram Instagram
Şu an buradasınız: ERZURUM Kayakla atlama sporcularının antrenmanı, gökyüzünü renklendirdi - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 09:01:55. #1.15#
title