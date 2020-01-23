: Erzurum kayakçıların 'domino taşı' gösterisi

23.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:35

Kayakçıların 'domino taşı' gösterisi

TÜRK kayak tarihinin en köklü kuruluşlarından Erzurum Kayak Kulübü'nün "Şampiyon" sporcuları Palandöken Kayak Merkezinde domino taşı olup peş peşe düşmeleri görsel şova dönüştü. Kayakçıların gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Geleceğin şampiyon sporcularının yetiştirildiği Kayak Kulübü geçen yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda 55 madalya kazandı. Bu sezona da iddialı hazırlanan sporcular, verilen molalarda en çok sevdikleri domino taşı gösterisini sergiliyor. Yaklaşık 30 kayakcının bu zevkli gösterisi tatil için Palandökene gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 400 rakımdaki telesiyejlerin nünde toplanan kayakçılar, yan yana sıraya giriyor. Başta bulunan bir kişi sıranın ilk başındakini itekleyerek başlayan tek tek düşüşler dağda adeta şova dönüşüyor. Sporcular tarafından sosyal medyada paylaşın bu gösteriler ise büyük beğeni topluyor.

Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, "Kulüp olarak yarışçı, temel eğitim ve alt yapı olarak çeşitli disiplinlerde sporcu yetiştiriyoruz. Her sene katıldığımız uluslararası ve ulusal şampiyonalarda kazandığımız madalya sayısını katlıyoruz. Şu an 160 sporcumuz bulunmakta. Bunların içerisinde 70'i aktif lisanlı diğer geri kalanları ise temel eğitim ve alt yapı düzeyindeki sporcular. Amacımız ülkemize faydalı sporcular yetiştirmek. Sporcularımız verilen antrenman aralarında hocaları eşliğinde çeşitli aktiviteler yapıyor. Bu domino taşı egzersizi de bunlardan birisi. Öğrencilerimiz bunu yaparken tatil için kayağa gelenlerde görsel bir şov izliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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