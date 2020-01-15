Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Alaftargil, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

15.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:50

Erzurum Kayak Kulübü Başkanı ve olimpiyat eski kayakçısı Atakan Alaftargil ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.



Rektörlük Ofisinde gerçekleşen görüşmede Rektör Çomaklı, 1960 yılından beri aktif halde en eski spor kulüplerinden biri olan Erzurum Kayak Kulübü'ne başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA