Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Alaftargil, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
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Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Alaftargil, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

Erzurum Kayak Kulübü Başkanı ve olimpiyat eski kayakçısı Atakan Alaftargil ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

15.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:50
Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Alaftargil, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

Kayak Kulübü Başkanı ve olimpiyat eski kayakçısı Atakan Alaftargil ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan 'yı ziyaret etti.


Rektörlük Ofisinde gerçekleşen görüşmede Rektör Çomaklı, 1960 yılından beri aktif halde en eski kulüplerinden biri olan Erzurum Kayak Kulübü'ne başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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