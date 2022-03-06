ARDAHAN (AA) - Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum merkezinde soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar meydana geldi.

Bina ve iş yeri çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı oluşan kentte, bazı cami şadırvanlarının suyu dondu.

Ardahan'da, yağan karın ardından yüksek kesimlerde başlatılan karla mücadele ediliyor.

Kara yolları ve özel idare ekipleri kar ve tipinin etkili olduğu bazı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta ise soğuk hava nedeniyle kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Belediye ekiplerinin yollarda tuzlama yaptığı kentte, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri de tipi nedeniyle kapanan yolları açmaya çalışıyor.