Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak etkili olacak
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak etkili olacak

Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak etkili olacak
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde sağanak bekleniyorMeteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgenin genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgenin genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan'da 9, Ağrı'da 10, Erzurum'da 12, Tunceli'de 14, Erzincan'da 16 ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 34, Tunceli'de 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 30, Kars ile Erzurum'da 28 ve Ardahan'da 26 derece olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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