Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli yağış bekleniyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bugün akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal