Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu

18.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:29
Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu

Erzurum, Kars ve Ardahan, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Erzurum, Kars ve Ardahan, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Erzurum'da gece kar etkili oldu. Bina çatıları ve park halindeki araçların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, güneşin doğmasıyla karlar erimeye başladı.

Ardahan'da ise akşam başlayan sağanak, gece yerini kara bıraktı. Sabah etkisini artıran kar, etrafı beyaza bürüdü. Kentin yüksek kesimlerinde ise tipi etkili oldu.

Kars'ta gece başlayan kar, sabah etkisini sürdürdü. Sarıkamış'ta da ilçe merkezi beyaza büründü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sarıkamış-Kars ve Sarıkamış-Erzurum kara yolunda kar küreme çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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