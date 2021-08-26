Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 39, Iğdır'da 36, Erzincan'da 34, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya