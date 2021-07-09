Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Öğle saatlerinden sonra etkisini gösterecek sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Ağrı ve Erzincan'da 33, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 24 olması bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı ise Kars'ta 12, Erzurum ve Ardahan'da 13, Ağrı'da 17, Erzincan'da 19, Iğdır'da 20 derece kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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