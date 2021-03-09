Erzurum, Kars ile Erzincan'da kardan kapanan 827 köy ve mahalle yolu ulaşıma açıldı
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Erzurum, Kars ile Erzincan'da kardan kapanan 827 köy ve mahalle yolu ulaşıma açıldı

09.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:34
Erzurum, Kars ile Erzincan'da kardan kapanan 827 köy ve mahalle yolu ulaşıma açıldı

Erzurum, Erzincan ile Kars'ta dün kar ve tipi nedeniyle kapanan 827 köy ve mahalle yolunda, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşım sağlandı.

Erzurum, Erzincan ile Kars'ta dün kar ve tipi nedeniyle kapanan 827 köy ve mahalle yolunda, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşım sağlandı.

Bu illerde ulaşımın sağlanamadığı yerleşim birimlerinin yollarında ekiplerce dün kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından yoğun çalışma yürütüldü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele, Kars ve Erzincan İl Özel idareleri ekiplerinin yoğun mesaisi sonucunda, kapalı 898 köy ve mahalle yolundan 827'si tekrar ulaşıma açıldı.

Yollarda halen genişletme çalışması yapan ekipler, kapalı 71 köy ve mahalle yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de şehirler arası yollarda ulaşımda herhangi aksaklık yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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