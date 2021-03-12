Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da kar nedeniyle 929 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da kar nedeniyle 929 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

12.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:17
Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da kar nedeniyle 929 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 929 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 929 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da geceden itibaren etkili olan kar, yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar ve tipi nedeniyle 592 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 204, Kars'ta 67, Ardahan'da 33 ve Iğdır'da da 33 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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