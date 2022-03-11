Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da 1073 yerleşim yolu kardan kapandı - Haberler

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Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da 1073 yerleşim yolu kardan kapandı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da 1073 yerleşim yolu kardan kapandı

Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1073 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

ARDAHAN (AA) - Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1073 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da 3 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 893 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 60, Tunceli'de 78, Iğdır'da 23, Ardahan'da ise 19 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Ardahan, Erzurum, Tunceli, Kars, Güncel, Haberler

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