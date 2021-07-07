Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın güneydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 35, Ağrı'da 31, Erzincan'da 30, Kars'ta 26 ve Erzurum ile Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

Gece ise en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 11, Erzurum ve Ağrı'da 12, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 23 derece kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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