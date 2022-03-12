Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 1115 yerleşim yolu kardan kapandı - Haberler

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Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 1115 yerleşim yolu kardan kapandı

AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 1115 yerleşim yolu kardan kapandı

Erzurum, Kars, Ardahan ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 1115 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 1115 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da 4 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 945 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 92, Ardahan'da 66, Iğdır'da ise 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Erzurum, Ardahan, Iğdır, kar, Güncel, Haberler

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