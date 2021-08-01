Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak bekleniyor
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Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ise zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 35, Iğdır'da 33, Ağrı ve Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 25 derece olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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