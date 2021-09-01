Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli rüzgar uyarısı

Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, yarın Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Kars ve Erzurum'un güney kesimlerinde etkili olacak rüzgar, güney ve güneybatıdan saatte 40-70 kilometre, yüksek kesimlerde ise hamleli saatte 70-90 kilometre kuvvetinde esecek.

Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli rüzgarın perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu