Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de kar bekleniyor - Haberler
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Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de kar bekleniyor

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de kar bekleniyor
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde kar yağışı bekleniyor.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de kar yağışı öngörülüyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, bölgede gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile sis ve pus görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, vatandaşlar ile ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 2, Tunceli ve Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 12, Ağrı'da 3, Erzurum'da 2 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da 5, Erzurum'da 3, Ağrı'da 2, Ardahan'da ise sıfırın altında 4 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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