Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak etkili olacak
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Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak etkili olacak
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerde ise parçalı bulutlu olacak.

Erzurum'un kuzeyi ile Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 36, Erzincan'da 33, Ardahan'da 32, Iğdır'da 31, Erzurum ve Ağrı'da 29, Kars'ta 26 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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