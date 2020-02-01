Erzurum karayolu ulaşıma kapandı
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Erzurum karayolu ulaşıma kapandı

Erzurum karayolu ulaşıma kapandıBİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

01.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:37
Erzurum karayolu ulaşıma kapandı

karayolu ulaşıma kapandı

'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 'de dün gece yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu kapandı. Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Karayolunun ulaşıma açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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: Erzurum karayolu ulaşıma kapandı
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