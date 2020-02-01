01.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:21

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bingöl'de dün gece yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu kapandı. Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Karayolunun ulaşıma açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: DHA