Erzurum kara teslim
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Erzurum kara teslim

09.12.2020 10:20 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:27

Erzurum kara teslim Erzurum'da dün gece yarısından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Erzurum kara teslim

ERZURUM - Erzurum'da dün gece yarısından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Güne karla uyanan Erzurumlular, geç yağan kara hazırlıksız yakalandılar.

Sabah erken saatlerinden itibaren belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması yaparken, esnaf işyerlerinin önünü temizledi. Kar araç ve yaya trafiğini de olumsuz yönde etkiledi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta eksi 10, Erzincan'da eksi 11, Ardahan'da eksi 12, Ağrı'da eksi 6, Iğdır'da 1 derece olarak kaydedildi.

Erzurum kara teslim
Erzurum kara teslim
Erzurum kara teslim
Erzurum kara teslim
Erzurum kara teslim
Erzurum kara teslim
Erzurum kara teslim
Erzurum kara teslim
Erzurum kara teslim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP GÜRLER

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