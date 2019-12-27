Erzurum kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı

27.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:30

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı zemini kapladı. Güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünü temizledi. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, cadde ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Iğdır'da, aralıklı kar yağışı devam ediyor. Erzurum'da soğuk hava nedeniyle kentin ara sokakları ve kaldırımlar buzla kaplandı, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağışlı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus yaşanacak. Yetkililer, bölgede olumsuz hava koşulları sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA