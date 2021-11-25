Erzurum, kar yağışıyla bembeyaz oldu

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da gece yarısı başlayan Kar yağışı, günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Kar kalınlığı, şehir merkezinde 5 santimi geçerken, yüksek kesimlerde 10 santime ulaştı. Öğrenciler, sabah okula karla oynayarak gitti.

Meteoroloji tarafından uyarısı yapılan kar yağışı, kentte gece yarısı başladı. 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de etkili olan kar yağışı, kent merkezine kadar indi. Kar kalınlığı, şehir merkezinde 5 santimi geçerken, yüksek kesimlerde ise 10 santime ulaştı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren yağış sonrası güne kar manzarasıyla başlayanlar, şaşkınlık yaşadı. Kar altında kalan araçlar, fırça ile temizlenirken, öğrenciler ise karla oynayarak okula gitti.