: Erzurum kar yağışı bitti, sibirya soğukları başladı

09.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:48

Kar yağışı bitti, Sibirya soğukları başladı

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. 2 bin 299 yerleşim biriminin yolunun kapandığı bölgede meteoroloji, çığ uyarısında bulundu.

Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde Cuma günü başlayan ve Cumartesi gün boyu devam eden kar yağışı sona erdi. Zaman zaman tipiyle birlikte etkili olan kar sebebiyle bölgede 2 bin 299 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Ağrı'da 407, Erzincan'da 210, Erzurum'da bin 276, Iğdır'da 20, Kars 70'ta, Muş'ta ise 316 yerleşim biriminin yolu kapandı. Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, diğer illerde ise il özel idareleri kapalı yolları yeniden ulşamı açmak için çalışmasını sürdürüyor. İki gün boyunca etkili olan yağış sebebiyle bölge illerinde kar kalınlıkları Muş'ta 40, Ağrı'da 35, Kars'ta 30, Erzurum'da 22, Erzincan'da 3 santimetre olduğu belirlendi. Kar yağışı sonrası bölgedeki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şöyle oldu:

Palandöken Kayak Merkezi 85, Sarıkamış Kayak Merkezi 81, Ergan Dağı Kayak Merkezi 73, Konaklı Kayak Merkezi 48, Muş Kayak Merkezi 22 santimetre.

Yapılan ölçümlere göre dün gece bölgenin en soğuk kenti sıfırın altında 16,4 derece ile Erzurum oldu. Meteorolojiden alınan bilgilere göre gece en düşük sıcaklıklar Ardahan'da -15, Kars'ta -13,2, Ağrı'da -11,8, Erzincan'da 11,5, Muş'ta -9,8, Iğdır'da ise -4,8 derece olarak ölçüldü.

KIZILAY KUMANYA DAĞITTI

Bu arada kar yağışının ulaşımı vurduğu bölgede çok sayıda araç yolda kaldı. Kurtarılmayı bekleyen araç sürücülerinin yardımına Kızılay ekipleri koştu.

METEOROLOJİ ÇIĞ UYARISI YAPTI

Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu'da meteoroloji de çığ uyarısında bulundu. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü, bugün saat 11.00 ile 14 Şubat 17.00 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski bulunduğunü bildirdi. Açıklamada, "Yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

ERZURUM'DA METREKAREYE 9 KİLOGRAM KAR DÜŞTÜ

Erzurum'da Cuma günü başlayan kar yağışı Cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etti. Meteoroloji verilerine göre Cuma günü metrekareye 2 kilogram kar düşen Erzurum'a Cumartesi günü 7 kilogram kar yağdı. Kent merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri kent merkezindeki yolları temizlemeye başladı.

Kar yağışının etkisini kaybetmesinden sonra Sibirya soğuklarının etkisine giren Erzurum'da çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar donan araçlarını çalıştırmakta zonlandı. Yetkililer, bölgede soğuk havanın cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

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