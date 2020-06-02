ERZURUM Kaplıcalar tedbirlerle yeniden hizmete açıldı Kaplıcalar tedbirlerle yeniden hizmete açıldıERZURUM'da, koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta kapanan kaplıcalar, normalleşme süreciyle birlikte dün yeniden açıldı.

Kaplıcalar tedbirlerle yeniden hizmete açıldı

ERZURUM'da, koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta kapanan kaplıcalar, normalleşme süreciyle birlikte dün yeniden açıldı. Görevliler tarafından gün boyu dezenfekte edilen, personeli eldiven, maske ve siperlikle hizmet veren termal kaplıcalara gelenlerin ateşi ölçülüyor, ellerine dezenfektan dökülüp, maske veriliyor.

Türkiye'nin en iyi ve modern kaplıcalarından biri olan Erzurum'un merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca Termal Kaplıcaları'nda sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak hizmet verilmeye başlandı. Kadın ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış 150 santim derinliğinde 80 metrekarelik termal havuzu, Türk hamamı, fin hamamı, sauna, fitness center, masaj odaları, cilt bakımı (özel kil), özel aile havuzları ile doğadan gelen sağlığı misafirlerine sunan kaplıcadaki görevliler, gün boyu maske, siperlik ve eldiven takıyor. Sosyal mesafeyi gösteren işaretlerin çizildiği kaplıcaya gelenlerin ateşi ölçülüyor, ellerine dezenfekte dökülerek maskesiz girmelerine izin verilmiyor. Havuz ve aile kabinleri sık sık dezenfekte ediliyor.

'TÜM KURALLARI UYGULADIK'

Pandemi sürecinde kaplıcaların kapalı kalması sağlık açasından çok önemli olduğunu vurgulayan Erzurum merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan şunları söyledi:

"Çünkü pandemi sürecinde bu salgının bulaş ortamının olduğu bir alan kaplıcalar. Fakat biz bu süreç içinde birtakım rehabilitasyonlar, iyileştirmeler yaptık. Özellikle pandemi süreci sonrası bu geçiş döneminde vatandaşlarımızın bu salgınla ilgili alması gereken önlemlerde bu durumda göz önünde bulunduruldu. Geçtiğimiz günlerde çıkan genelge kapsamında da 1 Haziran'da açılacağı zaten ifade edilmişti; elbette ki bazı önemler ön planda tutularak alındı. Sosyal mesafe, hijyen kuralları başta olmak üzere genelgede yazılı olan bütün kuralları da burada uygulamaya çalıştık ve hepsini de arkadaşlarımızla birlikte hayata geçirdik. Kaplıcalar şu an vatandaşlara kurallar dahilinde hizmet veriyor. Eski ile şu sezonla kıyaslarsak ilgi çok fazla değil ama bu yavaş yavaş artacaktır. Burada önemli olan ilgi artarken, hem yoğunluk açısından yine pandemi süreci ile ilgili olan durumu biz göz önünde bulunduracağız hem de kaplıca insanların hem şifa bulduğu hem de vakitlerini değerlendirdikleri bir alan. Birtakım müşterilerimiz de burada hoşça vakit geçirmek için geliyor. Burada da önemli olan bu salgın sürecinde bu salgının kesinlikle bu ortamlarda da yayılmasını en aza indirgemek olacaktır. Ilıca kaplıcaları, çok eski tarihe sahip. Yavuz Sultan Selim ordularını sefere götürürken burada konakladığını biliyoruz. Buranın tarihi çok eski ama bu tesisimiz yeni bir tesis. Aile kabinleri, havuz ve otelimizin bulunmuş olduğu tesisi çok yakın bir zamanda yeniden rehabilite etmiştik. Kaplıca suyu en önemli özelliği eklem, cilt ve deri rahatsızlıklarına çok iyi gelmesidir. Bu hem sağlık bakanlığı tarafından hem de halk kendi içinde tescillemiştir."

Kaplıcaların yeniden hizmete girmesine sevindiklerini söyleyen vatandaşlardan Reyhan Yüce de, "Pandemi bizlere birçok şeyin kıymetini öğretti. Kaplıcalar bile bunlardan birisi. Sık sık geldiğimiz kaplıcaların yeniden açılmasına çok sevindik. Tabi bu salgının halan devam etmesi nedeni ile kurallara harfiyen uygulayacağız" diye konuştu

Kaynak: DHA