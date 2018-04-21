Erzurum Kamu Harcamalarında İlk Sırada

Erzurum'da yılın ilk 3 ayında kişi başına düşen il geliri 1,5 bin TL, kişi başına yapılan kamu harcaması ise 1,6 bin TL olarak kaydedildi. İl, Doğu Anadolu Bölgesi illeri düzeyinde ocak ayı gelir bazında Van, Malatya ve Hakkari'nin ardından 4'üncü, tahsil edilen gelir ve kamu hizmet harcamaları bazında ise ilk sırada yer aldı.

ERZURUM VERİLERİ

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Ocak- Mart dönemi iller bütçe denge verilerini paylaştı. Erzurum'da il geliri 1.1 milyar TL olurken, dönemde tahsil edilen gelir tutarı 384,4 milyon TL, toplam kamu hizmet harcamaları tutarı ise 1,2 milyar TL oldu. İl gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 30,33, tahsil edilen gelirin tahakkuka oranı ise yüzde 33,57 olarak bildirildi.

DOSİAD ANALİZ SONUÇLARI

DOSİAD araştırma Merkezi analizlerine göre, 3 aylık düzeyde toplam gelir Erzurum'da 1.1 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 1.5 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 2.7 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 9.9 milyar TL oldu. Kamu harcamaları ise Erzurum'da .2 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgeleri toplamında 1,7 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 3.0 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 8,1 milyar TL oldu.

GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANLARI VE ERZURUM

Erzurum, gelirin gideri karşılaması oranı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri düzeyinde Malatya'dan sonra 2. sırayı aldı. İl bütçe dengesi pozitif seyri açısından ise KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarını geride bıraktı. DOSİAD analizlerine göre, Dönemde gelirin gideri karşılama oranı ortalaması Erzurum'da yüzde 30,33, KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 26,11, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 23,62, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 22,30 olarak kaydedildi.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR

Ocak- Mart 2018 döneminde Kişi başına düşen gelir tutarı Erzurum'da bin 505 TL, KUDAKA İstatistik Bölgesinde ortalama bin 436 TL, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde ortalama bin 237 TL, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ortalama bin 678 TL olarak hesaplandı. Erzurum bölgesel bazda il geliri yüksekliği bakımından 4'üncü sırayı aldı.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KAMU HARCAMASI

Bu yılın ilk üç ayı düzeyinde kişi başına düşen kamu harcaması tutarı bakımından Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde ilk sıradaki konumunu korudu. Kişi başına düşen kamu harcaması tutarı ortalaması Erzurum'da bin 666 TL, KUDAKA istatistik Bölgesinde bin 617 TL, Kuzeydoğu Anadolu istatistik bölgesinde bin 391 TL, Doğu Anadolu Bölgesinde bin 376 TL olarak kaydedildi.

BÖLGE İLLERİ BÜTÇE DENGE VERİLERİ

Ocak-mart 2018 ölçeğinde gelirin gideri karşılama oranı Malatya'da yüzde 35,89, Van'da yüzde 37.2 Erzurum'da yüzde 30,33, Erzincan'da yüzde 26,49, Elazığ'da yüzde 30,09, Ağrı'da yüzde 22,77, Ardahan'da yüzde 21,27, Iğdır'da yüzde 22,66, Van'da yüzde 29,08, Kars'ta yüzde 20,31, Bitlis'te yüzde 19,41, Muş'ta yüzde 18,61, Bingöl'de yüzde 17,71, Tunceli'de yüzde 10,55, Hakkari'de ise yüzde 7,04 olarak bildirildi. - ERZURUM