ERZURUM KALESİ'NİN SAAT KULESİNDE RAHATSIZLANAN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ İNDİRDİ - Haberler
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ERZURUM KALESİ'NİN SAAT KULESİNDE RAHATSIZLANAN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ İNDİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM Kalesi'nin 11,5 metre yüksekliğindeki saat kulesini gezmeye çıkan kadın ayağını burkup inemeyince itfaiye merdiveniyle indirildi.

YAKUTİYE, ERZURUM (DHA) - ERZURUM Kalesi'nin 11,5 metre yüksekliğindeki saat kulesini gezmeye çıkan kadın ayağını burkup inemeyince itfaiye merdiveniyle indirildi. Yangın merdiveninin sepetiyle kuleden alınan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Yakutiye İlçesindeki Erzurum Kalesi'ne ait saat kulesinde meydana geldi. Bizans İmparatoru Theodosius tarafından 415 yılında yapıldığı tahmin edien Erzurum Kalesi'nin iç bölümüne Saltuklu Beyi Emir Gazi tarafından 1124-1132 yıllarında yaptırılan saat kulesini yakınlarıyla birlikte gezmeye çıkan Esmanur Çakır, ahşap köşk olarak bilinen bölümde ayağı burkuldu. 11,5 metre yüksekliğindeki kulenin ahşap köşkünden inemeyen Çakır için Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı harekete geçti. Ekip, Saat Kulesi'nin ahşap köşke yangın merdiveniyle çıktı. Sepetle indirilen Esmanur Çakır, olay yerinde bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ERZURUM KALESİ'NİN SAAT KULESİNDE RAHATSIZLANAN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ İNDİRDİ

ERZURUM KALESİ'NİN SAAT KULESİNDE RAHATSIZLANAN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ İNDİRDİ

ERZURUM KALESİ'NİN SAAT KULESİNDE RAHATSIZLANAN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ İNDİRDİ

ERZURUM KALESİ'NİN SAAT KULESİNDE RAHATSIZLANAN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ İNDİRDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ERZURUM KALESİ'NİN SAAT KULESİNDE RAHATSIZLANAN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ İNDİRDİ - Haberler
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