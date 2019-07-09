Erzurum Kalesi'nde tarih kazısı

Kaynak: DHA

MİLATTAN sonra 415 yılında Bizans Generali Anatolius tarafından yaptırıldığı bilinen Erzurum Kalesi'nde kazılara başlandı. Kale içindeki kazıların ilk günlerinde bulunan çanak ve çömlekler korumaya alındı. Kazılarda bulunan, başta Bizans olmak üzere Saltuklu Dönemi'ne ait eserler, elden geçirildikten sonra müzede sergilenecek.Erzurum Kalesi'nde 2000 yılında başlanan kazıların son bölümü, Müze Müdürü Hüsnü Genç'in başkanlığında sürdürülecek. Sanat tarihçi, 8 arkeolog ve 35 işçinin görev aldığı kazılarda kalenin son bölümü araştırılıyor. Hava şartları uygun olduğu sürece devam edilecek kale içindeki kazıların ilk günlerinde, çanak ve çömlekler bulundu. Görevliler tarafından dikkatle çıkarılan eserler, korumaya alındı. Kazılarda bulunan, başta Bizans olmak üzere Saltuklu dönemlerine ait eserler elden geçirildikten sonra müzede sergilenecek.MİMARİ YAPILAR DİKKAT ÇEKİYORKale kazılarında mimari kalıntılar da gün yüzüne çıkarılıyor. Yerleşim planı dahilinde oluşturulduğu belirlenen yapıların en dikkat çekeni, kale içindeki zemini taş döşemeli kabul salonu. Kazı çalışmalarında hamam kalıntısı, banyo, çok sayıda tandır ve mutfak yapıları da bulundu. Yine kazılarda, dönemin teknolojisi olarak kabul edilen künklerle döşenmiş atık ve temiz su şebekesi de ortaya çıkarıldı. Kalede ayrıca Osmanlı askerlerince kullanılan top ve gülleler de toprak altından çıkarıldı.Halkın ihtiyaçlarını gidermek için kullandığı pişmiş kilden yapılan çeşitli seramik parçaları, yeşil ve sarı tabak, kandil, testi ve güveç parçaları bulundu. Kale kazılarında Saltuklu ve Bizans dönemlerine ait sikkeler de bulundu. Kazıda toprak altından çıkarılan tarihi kalıntılar onarılarak, dönemleri belirlendikten sonra Erzurum Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.Yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan kazıların ardından tarihi Erzurum Kalesi'nde restorasyon yapılacak. Restorasyon sonrası tarihi kalede, Türkiye'de ilk kez 'Yaşayan Kale Projesi' hayata geçirilecek. Projeyle kale içinde açığa çıkarılan mimari yapıların ilk gün kullanımında olduğu gibi işlev verilerek, saray yapısının yeniden canlandırılması planlanıyor. Karşılama salonları, müze ve sergi salonları olarak dizayn edilecek kale, yerli- yabancı ziyaretçilere açılacak.- Erzurum