Erzurum Kalesi'nde ayağını burkarak mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - Haberler
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Erzurum Kalesi'nde ayağını burkarak mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

AA - Haberler | Güncel
Erzurum Kalesi'nde ayağını burkarak mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Erzurum Kalesi'ndeki tarihi saat kulesini gezerken ayağını burkan ve 11,5 metre yükseklikte mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Kalesi'ndeki tarihi saat kulesini gezerken ayağını burkan ve 11,5 metre yükseklikte mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Yakınlarıyla kentin tarihi ve turistik alanlarını gezen Esmanur Çakır, Tarihi Erzurum Kalesi'ndeki saat kulesini gezerken ayağını burktu. Çakır'ı, 11,5 metre yükseklikteki kuleden indiremeyen yakınları Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, merdiven aracılığıyla kulede Çakır'ın mahsur kaldığı alana ulaştı. Ekipler, Çakır'ı sedyeye koyup merdiven aracılığıyla aşağı indirerek ambulansa aldı.

Burada müdahale edilen Çakır'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum Kalesi'nde ayağını burkarak mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Erzurum Kalesi'nde ayağını burkarak mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Erzurum Kalesi'nde ayağını burkarak mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erzurum Kalesi'nde ayağını burkarak mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - Haberler
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