ERZURUM KADIN KIYAFETLİ ERKEK HIRSIZLAR YAKALANDI-ARŞİV

ERZURUM'un Horasan İlçesi'nde kadın kıyafetiyle girdikleri marketten 500 TL nakit para ve 50 bin lira değerinde sigara çalan 2 kişi yakalandı. Olay 22 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İki kişi yüzlerini gizlemek için taktıkları başörtü, kadın pardesesü giyerek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi'nde Mahmut Toprak'a ait manava girdi. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kadın kıyafetli 2 erkek hırsız, işyerindeki kasadan 500 TL nakit para ile 50 bin lira değerinde çeşitli markalarda sigara ve bilgisayarı monitörüyle birlikte çaldı. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı hırsızlık büro amirliği ve Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ortak bir çalışma yaptı. İşyerindeki güvenlik kamerası ile çevredeki işyerlerine ait kameraların kayıtlarını inceleyen polisler, kadın kılığındaki iki zanlının A.B. ile F.Y. olduklarını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalınan sigaralar ve bilgisayar sakladıkları yerde bulundu. Horasan Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen sanıklarla ilgili tahkikata başlandı.

Kaynak: DHA