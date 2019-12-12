Erzurum Jandarma Komutanı Gemalmaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

12.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:48

Erzurum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, İl Jandarma Komutanı Gemalmaz'ı makamında ziyaret ederek kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gemalmaz, ardından AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bekar'dan fotoğraflar hakkında bilgi alan Gemalmaz, haber kategorisinde tercihini Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana kullandı.

Tuncay Bekar, ziyaret sonunda Gemalmaz'a AA muhabirince çekilen ve Türk bayrağını konu alan fotoğrafın yanı sıra Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerin drone ile çekilen görsellerinin yer aldığı AA yayınlarından "Gökyüzünden Türkiye" kitabını armağan etti.

Kaynak: AA