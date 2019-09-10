Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Okyar'dan, Vali Elban'a ziyaret

10.09.2019 22:09

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Ağrı Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretinde Valilik Şeref Defterini imzalayan Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Vali Elban ile bir süre görüştü.



Vali Süleyman Elban, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İHA